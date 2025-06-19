Медведев о продлении Кержакова и Ерохина: «Они будут помогать «Зениту», неся в себе чемпионский дух, который ковался последние годы»

Александр Медведев высказался о продлении Александра Ерохина и Михаила Кержакова.

Ранее «Зенит » продлил контракты с 35‑летним полузащитником Ерохиным и 38‑летним вратарем Кержаковым до конца сезона‑2025/26.

«Конечно, это важно для всех, потому что ребята уже внесли огромный вклад в наши победы. И я уверен, что внесут его в ближайшем будущем. и на игровом поле, и на тренировочных полях, и в раздевалке.

Они будут помогать как могут, неся в себе тот чемпионский дух, который ковался последние годы», – сказал председатель правления «Зенита» в кулуарах ПМЭФ.