Медведев о продлении Кержакова и Ерохина: «Они будут помогать «Зениту», неся в себе чемпионский дух, который ковался последние годы»
Александр Медведев высказался о продлении Александра Ерохина и Михаила Кержакова.
Ранее «Зенит» продлил контракты с 35‑летним полузащитником Ерохиным и 38‑летним вратарем Кержаковым до конца сезона‑2025/26.
«Конечно, это важно для всех, потому что ребята уже внесли огромный вклад в наши победы. И я уверен, что внесут его в ближайшем будущем. и на игровом поле, и на тренировочных полях, и в раздевалке.
Они будут помогать как могут, неся в себе тот чемпионский дух, который ковался последние годы», – сказал председатель правления «Зенита» в кулуарах ПМЭФ.
Интер Майами
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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