«Рома» объявила о назначении Массары спортивным директором

«Рома» объявила о назначении нового спортивного директора.

Эту должность занял Фредерик Массара. Он сменил Флорана Гисольфи, работавшего с мая 2024 года.

Массара работал в «Роме» с 2011 по 2019 год, в том числе в должности спортивного директора. Затем он перешел в «Милан», откуда в 2023-м отправился в «Ренн».