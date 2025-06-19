«Рома» объявила о назначении Массары спортивным директором
«Рома» объявила о назначении нового спортивного директора.
Эту должность занял Фредерик Массара. Он сменил Флорана Гисольфи, работавшего с мая 2024 года.
Массара работал в «Роме» с 2011 по 2019 год, в том числе в должности спортивного директора. Затем он перешел в «Милан», откуда в 2023-м отправился в «Ренн».
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Ромы»
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