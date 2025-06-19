ЦСКА покупает хавбека «Сан-Паулу» Алвеса за 6 млн евро (TNT Sports Brasil)
ЦСКА подпишет 20-летнего бразильского полузащитника.
Московский клуб договорился с «Сан-Паулу» о трансфере Матеуса Алвеса, сообщает TNT Sports Brasil. Стоимость сделки составит около 6 миллионов евро.
Бразильцы также получат 25% от суммы следующей продажи игрока.
В составе основной команды «Сан-Паулу» Алвес провел 15 матчей, отличившись двумя ассистами.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: TNT Sports Brasil
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