ЦСКА покупает хавбека «Сан-Паулу» Алвеса за 6 млн евро (TNT Sports Brasil)

ЦСКА подпишет 20-летнего бразильского полузащитника.

Московский клуб договорился с «Сан-Паулу » о трансфере Матеуса Алвеса, сообщает TNT Sports Brasil. Стоимость сделки составит около 6 миллионов евро.

Бразильцы также получат 25% от суммы следующей продажи игрока.

В составе основной команды «Сан-Паулу» Алвес провел 15 матчей, отличившись двумя ассистами.