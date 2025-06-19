Булыкин согласен с министром Дегтяревым: «Никуда не годится, когда 8-9 легионеров играют, а русские сидят на скамейке. Нужно сделать лимит где‑то в пять иностранцев на поле»

Дмитрий Булыкин поддержал министра спорта РФ в вопросе о лимите на легионеров.

Ранее Михаил Дегтярев отметил : «Молодым игрокам нужно давать больше практики, поэтому считаю дискуссию о снижении числа легионеров в клубах оправданной».

«Я двумя руками за изменение лимита. В каждом интервью говорю, что нужно сделать лимит где‑то в пять иностранцев на поле. Тогда будут покупать только хороших футболистов из‑за рубежа, а наши игроки смогут развиваться и постоянно быть на поле.

Никуда не годится, когда 8-9 легионеров играют, а русские сидят на скамейке. Я двумя руками за нашего министра», – сказал экс-форвард сборной России.