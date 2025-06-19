Булыкин согласен с министром Дегтяревым: «Никуда не годится, когда 8-9 легионеров играют, а русские сидят на скамейке. Нужно сделать лимит где‑то в пять иностранцев на поле»
Дмитрий Булыкин поддержал министра спорта РФ в вопросе о лимите на легионеров.
Ранее Михаил Дегтярев отметил: «Молодым игрокам нужно давать больше практики, поэтому считаю дискуссию о снижении числа легионеров в клубах оправданной».
«Я двумя руками за изменение лимита. В каждом интервью говорю, что нужно сделать лимит где‑то в пять иностранцев на поле. Тогда будут покупать только хороших футболистов из‑за рубежа, а наши игроки смогут развиваться и постоянно быть на поле.
Никуда не годится, когда 8-9 легионеров играют, а русские сидят на скамейке. Я двумя руками за нашего министра», – сказал экс-форвард сборной России.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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