«Спартак» интересуется правым защитником «Фенербахче» и Нигерии Осейи-Сэмюэлом (Metaratings)

Брайт Осейи-Сэмюэл заинтересовал «Спартак».

Защитник «Фенербахче » и сборной Нигерии входит в шорт-лист московского клуба, утверждает Metaratings. Также 27-летним игроком интересуется «Бешикташ».

В завершившемся сезоне чемпионата Турции Осейи-Сэмюэл провел 25 матчей. Статистику правого защитника можно изучить здесь .