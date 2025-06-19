«Спартак» интересуется правым защитником «Фенербахче» и Нигерии Осейи-Сэмюэлом (Metaratings)
Брайт Осейи-Сэмюэл заинтересовал «Спартак».
Защитник «Фенербахче» и сборной Нигерии входит в шорт-лист московского клуба, утверждает Metaratings. Также 27-летним игроком интересуется «Бешикташ».
В завершившемся сезоне чемпионата Турции Осейи-Сэмюэл провел 25 матчей. Статистику правого защитника можно изучить здесь.
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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Metaratings
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