Гладышев о любимом меме: «Чиназес. С Захой часто используем, как восхищение чем-либо. Иностранцев сразу же ему научил»

Ярослав Гладышев назвал свой любимый мем.

«Любимый мем – Чиназес. С Захой [Арсеном Захаряном ] часто используем, как восхищение чем-либо. Чуть ли не каждый день.

Иностранцев сразу же ему научил: например, Фабиан Бальбуэна уже давно использует его. Ему нравится», – сказал нападающий «Динамо ».