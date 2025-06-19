Гладышев о любимом меме: «Чиназес. С Захой часто используем, как восхищение чем-либо. Иностранцев сразу же ему научил»
Ярослав Гладышев назвал свой любимый мем.
«Любимый мем – Чиназес. С Захой [Арсеном Захаряном] часто используем, как восхищение чем-либо. Чуть ли не каждый день.
Иностранцев сразу же ему научил: например, Фабиан Бальбуэна уже давно использует его. Ему нравится», – сказал нападающий «Динамо».
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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