«Ювентус» получит 408 млн евро за 10 лет по новому контракту с adidas

«Ювентус» продлил контракт с adidas.

Туринцы объявили о заключении нового договора со своим техническим партнером. Соглашение рассчитано на десять лет – с сезона-2027/28 по сезон-2036/37.

За весь срок действия контракта «бьянконери» получат 408 млн евро. При этом не учитываются дополнительные выплаты в связи с превышением объемов продаж или каких-то показателей, связанных со спортивными результатами.

«Ювентус» и adidas сотрудничают с 2015 года.