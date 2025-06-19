«Ювентус» получит 408 млн евро за 10 лет по новому контракту с adidas
«Ювентус» продлил контракт с adidas.
Туринцы объявили о заключении нового договора со своим техническим партнером. Соглашение рассчитано на десять лет – с сезона-2027/28 по сезон-2036/37.
За весь срок действия контракта «бьянконери» получат 408 млн евро. При этом не учитываются дополнительные выплаты в связи с превышением объемов продаж или каких-то показателей, связанных со спортивными результатами.
«Ювентус» и adidas сотрудничают с 2015 года.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Ювентуса»
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