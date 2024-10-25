Моуринью про удаление в игре с «МЮ»: «Тюрпен сказал, что видел и момент в штрафной, и мою реакцию. Один глаз – туда, другой – сюда. Вот почему он один из лучших рефери в мире!»

Жозе Моуринью саркастично отреагировал на удаление в матче Лиги Европы.

Главный тренер «Фенербахче » в начале второго тайма игры с «Манчестер Юнайтед » получил красную карточку за то, что возмущался решением Клемана Тюрпена не назначать пенальти.

«Я поговорил с ним после игры. Он сказал мне нечто невероятное.

Он сказал, что одновременно смог увидеть и то, что произошло в штрафной площади, и то, как я отреагировал на бровке. Один его глаз смотрел на ситуацию с пенальти, другой – на мое поведение на скамейке.

Вот почему он один из лучших рефери в мире!» – сказал португальский тренер.