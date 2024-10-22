Мудрик присутствует на матче «Арсенал» – «Шахтер» в ЛЧ
Михаил Мудрик посетил матч «Арсенал» – «Шахтер».
23-летний вингер сборной Украины и «Челси» находится на стадионе «Эмирейтс», где в эти минуты проходит матч «канониров» и его бывшей команды в рамках 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
Напомним, что Мудрик перешел из «Шахтера» в «Челси» за 70+30 миллионов евро в январе 2023 года. До последнего на футболиста претендовал и «Арсенал».
«Челси» в четверг на выезде сыграет с греческим «Панатинаикосом» в Лиге конференций.
Изображение: кадр из трансляции Amazon Prime Video
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Шахтер».
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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