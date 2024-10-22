Мудрик присутствует на матче «Арсенал» – «Шахтер» в ЛЧ

Михаил Мудрик посетил матч «Арсенал» – «Шахтер».

23-летний вингер сборной Украины и «Челси» находится на стадионе «Эмирейтс », где в эти минуты проходит матч «канониров» и его бывшей команды в рамках 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов .

Напомним, что Мудрик перешел из «Шахтера» в «Челси » за 70+30 миллионов евро в январе 2023 года. До последнего на футболиста претендовал и «Арсенал».

«Челси» в четверг на выезде сыграет с греческим «Панатинаикосом» в Лиге конференций.

Изображение: кадр из трансляции Amazon Prime Video

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Шахтер».