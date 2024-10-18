Милевский о Мудрике: «Если человек играет в «Челси», а не в условной Шепетовке, разницу должен делать в каждой игре, а Миша этого не делает. Забил Грузии, а дальше что?»
Артем Милевский считает, что Михаил Мудрик не до конца оправдывает ожидания.
Украинский вингер «Челси» отличился в матче Лиги наций против Грузии (1:0). В следующей игре против Чехии (1:1) Мудрик результативными действиями не отметился.
«Слушал я наших комментаторов, которые очень хвалили Мишу и говорили: «Мудрик – это футболист, который делает разницу». Может, и хорошо, что хвалят, но за сколько матчей Миша забил гол Грузии?
Мое мнение таково – если человек играет в «Челси», а не в условной Шепетовке, то разницу он должен делать в каждой игре, а Миша этого не делает. Ладно, он забил Грузии, а дальше что?» – цитирует бывшего нападающего сборной Украины Sport-express.ua.
Опубликовано: Илья Учватов
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