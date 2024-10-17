Леоненко о Мудрике: «Мишка-70, он же регбист, а теперь я его Мишка-угловой буду называть – куда он бьет? В каждом матче должен из полумоментов голы забивать, если его считают звездой. Такого нет»

Виктор Леоненко раскритиковал игру Михаила Мудрика против Чехии.

– Что скажете о Мудрике?

– Мишка-70, он же регбист, а теперь уж я его Мишка-угловой буду называть. Я вообще не понимаю, куда он бьет во время угловых?

Его можно отметить только в начале игры, когда он пробежал и отдал на Шапаренко , а тот с момента совершил немомент, а потом весь матч, наверное, думал об этом. Это единственное, что сделал вчера Мишка-угловой.

– Но с Грузией он забил гол. Может быть, ваша критика на него повлияла?

– Моя критика вряд ли на него повлияла. Если ты не можешь, то критикуй или деньги давай – все равно ничего не получится. Он в каждом матче должен разницу делать и из полумоментов голы забивать, если его считают звездой. А такого нет, – сказал экс-форвард «Динамо» Киев в интервью сайту «Збірна».