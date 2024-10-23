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Мареска не знает, когда Мудрик реализует потенциал: «Стараемся работать с Мишей каждый день»

Энцо Мареска не знает, когда Михаил Мудрик раскроется.

Михаил Мудрик не попал в состав команды в воскресенье. Это было связано с травмой?

– Нет, это было техническое решение. Он здесь с нами и может сыграть завтра.

– Когда Мудрик сможет реализовать свой потенциал?

– Когда? Не знаю. Единственное, что я могу сказать: мы стараемся работать с Мишей каждый день и надеемся, что он будет становиться лучше день ото дня.

Это более-менее похоже на ситуацию Жоау Феликса, у него все хорошо, но дело в том, что есть и другие игроки, у которых все хорошо.

Главное в этот момент для него и для остальных – воспользоваться шансом, когда он появится, – сказал главный тренер «Челси» накануне игры с «Панатинаикосом» в Лиге конференций.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football.London
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoЭнцо Мареска
logoЖоау Феликс
logoМихаил Мудрик
logoЛига конференций УЕФА
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