Мареска не знает, когда Мудрик реализует потенциал: «Стараемся работать с Мишей каждый день»

Энцо Мареска не знает, когда Михаил Мудрик раскроется.

– Михаил Мудрик не попал в состав команды в воскресенье. Это было связано с травмой?

– Нет, это было техническое решение. Он здесь с нами и может сыграть завтра.

– Когда Мудрик сможет реализовать свой потенциал?

– Когда? Не знаю. Единственное, что я могу сказать: мы стараемся работать с Мишей каждый день и надеемся, что он будет становиться лучше день ото дня.

Это более-менее похоже на ситуацию Жоау Феликса, у него все хорошо, но дело в том, что есть и другие игроки, у которых все хорошо.

Главное в этот момент для него и для остальных – воспользоваться шансом, когда он появится, – сказал главный тренер «Челси » накануне игры с «Панатинаикосом» в Лиге конференций.