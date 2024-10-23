Винисиус после хет-трика в ЛЧ: «Я хочу остаться в «Реале» навсегда, эта команда дала мне все»
Винисиус Жуниор после хет-трика заявил, что хочет остаться в «Реале» навсегда.
24-летний вингер сборной Бразилии помог «Реалу» одержать волевую победу над «Боруссией» Дортмунд (5:2) в 3-м туре общего этапа ЛЧ, забив на 62-й, 86-й и 93-й минутах.
– Что вам говорит Анчелотти?
– Что я всегда могу сделать больше.
Мне 24 года, я хочу остаться здесь навсегда, дать еще больше команде, которая дала мне все.
– Фанаты скандировали про «Золотой мяч» для вас.
– Я рад, когда болельщики скандируют мое имя. Это сбывшаяся мечта – возможность забивать для них, – сказал Винисиус в эфире Movistar.
Дикий камбэк «Реала» с 0:2! Отгрузил пять за тайм, хет-трик Винисиуса, ассист Мбаппе
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Marca
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