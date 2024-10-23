Винисиус забил в трех матчах подряд. У вингера «Реала» 5 голов на этом отрезке, дальше – «Барса»

Винисиус Жуниор забил 5 голов в 3 последних матчах.

«Реал » обыграл «Боруссию» (5:2) в матче 3-го тура Лиги чемпионов.

Вингер мадридцев Винисиус Жуниор забил 3 гола в этой игре, оформив свой первый хет-трик в ЛЧ.

Бразилец отличился в третьей игре подряд – ранее он забил по голу «Сельте» (2:1) и «Вильярреалу » (2:0) в Ла Лиге .

26 октября «Мадрид» дома сыграет с «Барселоной» в Ла Лиге.