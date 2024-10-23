Винисиус забил в трех матчах подряд. У вингера «Реала» 5 голов на этом отрезке, дальше – «Барса»
Винисиус Жуниор забил 5 голов в 3 последних матчах.
«Реал» обыграл «Боруссию» (5:2) в матче 3-го тура Лиги чемпионов.
Вингер мадридцев Винисиус Жуниор забил 3 гола в этой игре, оформив свой первый хет-трик в ЛЧ.
Бразилец отличился в третьей игре подряд – ранее он забил по голу «Сельте» (2:1) и «Вильярреалу» (2:0) в Ла Лиге.
26 октября «Мадрид» дома сыграет с «Барселоной» в Ла Лиге.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс”
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