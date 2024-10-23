Дикий камбэк «Реала» с 0:2! Отгрузил пять за тайм, хет-трик Винисиуса, ассист Мбаппе

«Дортмунд» не вывез.

«Реал» летел 0:2 «Дортмунду», но отыгрался за две минуты – и в итоге снова победил.

Конечно, это же «Реал». А как иначе?

«Реал» мог отыграться еще в первом тайме

«Мадрид» стартовал активно, ему нужны очки после поражения от «Лилля». Эксперименты остались в сером матче с «Сельтой», там играли с тремя центральными защитниками. Карло Анчелотти совсем не понравилась его команда, особенно Джуд Беллингем на правом фланге.

Теперь Джуд вернулся в центр, но все-таки чуть правее. В старте вышел 39-летний Лука Модрич, а вот Орельен Тчуамени и Эдуардо Камавинга остались в запасе.

Первые 25 минут «Реал» атаковал чаще, но не создавал опасности. «Дортмунд» играл на контратаках и на 30-й минуте наказал: мяч оказался в штрафной у форварда Серу Гирасси. Он шикарно покатил на Дониэлла Малена.

Голландец не простил. Изящный пас, прекрасный удар.

Еще через четыре минуты Мален отдал голевую, выкатив 19-летнему Джейми Гиттенсу под удар. 2:0 против «Реала». На «Сантьяго Бернабеу». В Лиге чемпионов.

«Мадрид» ответил сразу, но не повезло: сначала Джуд не попал головой с пары метров.

Потом дважды зарядили в перекладину, не реализовали два 100% момента. Родриго классно положил корпус, но чуть-чуть не попал.

Джуд зарядил вообще отсюда. По xG это 0,99 гола – и все равно счет остался 0:2.

Выходит, «Боруссия» воспользовалась магией «Реала» в Лиге чемпионов: играли немного похуже, но реализовывали даже микромоменты.

Вот как «Реал» перевернул игру за две минуты – и добил соперника

Прекрасный «Дортмунд», но «Реалу» нет равных по камбэкам в Лиге чемпионов.

Он перевернул матч за две минуты:

⚽️60’ Загнали гостей в штрафную, там включился Антонио Рюдигер. Он открылся под пас Мбаппе, оторвался от защитников и вколотил головой в сетку, никто не помешал. Снова важный гол – он же спасал и со «Штутгартом».

⚽️62’ Пас Модрича на Мбаппе, тот не успел пробить, зато мяч отскочил к Винисиусу – и получайте.

Сначала арбитр Иштван Ковач отменил гол из-за офсайда у Мбаппе, но включился ВАР – гол чистый.

2:2 за две минуты. Разве могло быть по-другому?

«Реал» продолжал давление, а на 82-й минуте чуть не забил Максимилиан Байер – спас Куртуа. Так «Мадрид» активировал чит-код: вратарь помог, а через минуту победный забил Лукас Васкес.

На 85-й минуте и 93-й разбушевался и добил гостей Винисиус – у него хет-трик. 5:2!

● Это первый хет-трик Винисиуса в Лиге чемпионов. И всего третий в карьере: раньше доставалось «Леванте» в Ла Лиге, а еще «Барселоне» в финале Суперкубка.

● Статистика Винисиуса в ЛЧ к 24 годам: 59 игр, 24 гола и 25 ассистов. Главное – два выигранных трофея с голами в обоих финалах.

● Теперь у Винисиуса аж 8+7 за 14 матчей «Реала» во всех турнирах. Самый результативный в клубе, пока настраивается Мбаппе.

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Дальше у «Реала» класико, 26 октября на «Бернабеу».

Ключевой матч: «Реал» отстает от «Барселоны» на три очка. В Лиге чемпионов матч дома с «Миланом» и в гостях с «Ливерпулем».

Винисиус заслужил «Золотой мяч». И вот почему

Фото: Gettyimages.ru /Denis Doyle, David Ramos; East News /Thomas COEX / AFP, Pierre-Philippe MARCOU / AFP