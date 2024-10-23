Винисиус после 2-го гола «Боруссии» сорвал футболку, встал перед фанатами «Реала» и указал на себя. После хет-трика он показал цифру три
24-летний вингер сборной Бразилии помог «Реалу» одержать волевую победу над «Боруссией» Дортмунд (5:2) в 3-м туре общего этапа ЛЧ, забив на 62-й, 86-й и 93-й минутах.
После первого гола, когда счет стал равным, Винисиус схватил футболку на уровне груди, сжав ткань, и эмоционально потряс кулаками вместе с футболкой. Затем он поцеловал футболку.
После второго гола, когда бразилец совершил проход с середины своей половины поля на «Сантьяго Бернабеу» и счет стал 4:2, он сорвал футболку бросил ее и побежал угловому флажку, затем остановился перед фанатами и показал указательными пальцами сперва на себя, а затем себе под ноги.
Потом он подобрал футболку и показал ее фанатам. За снятую футболку игрок в итоге получил желтую карточку.
После хет-трика футболист «Мадрида» показал цифру три пальцами. Он также эмоционально обнялся с тренером Карло Анчелотти.
Изображение: x.com/totalcristiano
Дикий камбэк «Реала» с 0:2! Отгрузил пять за тайм, хет-трик Винисиуса, ассист Мбаппе
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий