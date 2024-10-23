Винисиус после 2-го гола «Боруссии» сорвал футболку, встал перед фанатами «Реала» и указал на себя. После хет-трика он показал цифру три

Винисиус Жуниор эмоционально отпраздновал голы в матче Лиги чемпионов.

24-летний вингер сборной Бразилии помог «Реалу » одержать волевую победу над «Боруссией» Дортмунд (5:2) в 3-м туре общего этапа ЛЧ, забив на 62-й, 86-й и 93-й минутах.

После первого гола, когда счет стал равным, Винисиус схватил футболку на уровне груди, сжав ткань, и эмоционально потряс кулаками вместе с футболкой. Затем он поцеловал футболку.

После второго гола, когда бразилец совершил проход с середины своей половины поля на «Сантьяго Бернабеу » и счет стал 4:2, он сорвал футболку бросил ее и побежал угловому флажку, затем остановился перед фанатами и показал указательными пальцами сперва на себя, а затем себе под ноги.

Потом он подобрал футболку и показал ее фанатам. За снятую футболку игрок в итоге получил желтую карточку.

После хет-трика футболист «Мадрида» показал цифру три пальцами. Он также эмоционально обнялся с тренером Карло Анчелотти .

Изображение: x.com/totalcristiano

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