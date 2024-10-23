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Винисиус о камбэке в матче с «Боруссией»: «Реал» должен играть так с самого начала – иначе тренер не выдержит! ЛЧ – наш турнир, и мы хотим выиграть его снова»

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор высказался о победе над «Боруссией».

Мадридский клуб выиграл матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 5:2, уступая по ходу игры в два мяча. 

– В чем секрет камбэка?

– Вера в себя. Мы знаем, что когда мы играем дома, при наших болельщиках, может случиться все, что угодно.

Когда мы зашли в раздевалку, мы не проронили ни звука, мы только слушали тренера... И было сказано только одно: если мы забьем первыми, то вернемся в игру. И мы это сделали, благодаря болельщикам и команде, которая отдала все силы. Но мы должны совершенствоваться и играть так с самого начала. Если нет, тренер не выдержит!

Во втором тайме мы изменили расстановку, но также и темп игры. Вот как мы должны играть. Это наш турнир, и мы хотим выиграть его снова, – сказал Винисиус. 

Винисиус сделал первый хет-трик в Лиге чемпионов – «Боруссии». У вингера «Реала» 8+5 в 14 матчах сезона

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
logoБоруссия Дортмунд
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoВинисиус Жуниор
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