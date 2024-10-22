«Реал» забил два гола «Боруссии» на «Бернабеу» за 107 секунд и сравнял счет
«Реал Мадрид» забил два гола «Боруссии» Дортмунд менее чем за две минуты.
«Реал» дома уступал со счетом 0:2 после первого тайма в домашнем матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
На 60-й минуте один гол отыграл защитник Антонио Рюдигер, а на 62-й отличился вингер Винисиус Жуниор. Между голами на «Сантьяго Бернабеу» прошло 107 секунд.
Отметим, что «Боруссия» также забила оба своих гола за короткий отрезок времени – Дониэлл Мален открыл счет в матче на 30-й минуте, а Джейми Гиттенс удвоид преимущество гостей на 34-й.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (2:2, второй тайм).
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: твиттер Педро Мартина
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости