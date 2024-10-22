«Реал» забил два гола «Боруссии» на «Бернабеу» за 107 секунд и сравнял счет

«Реал Мадрид» забил два гола «Боруссии» Дортмунд менее чем за две минуты.

«Реал » дома уступал со счетом 0:2 после первого тайма в домашнем матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

На 60-й минуте один гол отыграл защитник Антонио Рюдигер , а на 62-й отличился вингер Винисиус Жуниор . Между голами на «Сантьяго Бернабеу » прошло 107 секунд.

Отметим, что «Боруссия» также забила оба своих гола за короткий отрезок времени – Дониэлл Мален открыл счет в матче на 30-й минуте, а Джейми Гиттенс удвоид преимущество гостей на 34-й.

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (2:2, второй тайм).