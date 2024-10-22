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Фанаты на «Бернабеу» освистали «Реал» после 0:2 к перерыву в матче с «Дортмундом» в ЛЧ

Болельщики освистали «Реал Мадрид» в перерыве матча Лиги чемпионов.

«Сливочные» дома проигрывают «Боруссии» Дортмунд после первого тайма в 3-м туре общего этапа ЛЧ – 0:2. Немцы забили на 30-й и 34-й минутах.

После свистка судьи на перерыв фанаты на «Сантьяго Бернабеу» освистали «Реал», выразив недовольство игрой и результатом тайма.

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: твиттер журналиста The Athletic Марио Кортеганы
logoБоруссия Дортмунд
logoбундеслига Германия
logoРеал Мадрид
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