Фанаты на «Бернабеу» освистали «Реал» после 0:2 к перерыву в матче с «Дортмундом» в ЛЧ
Болельщики освистали «Реал Мадрид» в перерыве матча Лиги чемпионов.
«Сливочные» дома проигрывают «Боруссии» Дортмунд после первого тайма в 3-м туре общего этапа ЛЧ – 0:2. Немцы забили на 30-й и 34-й минутах.
После свистка судьи на перерыв фанаты на «Сантьяго Бернабеу» освистали «Реал», выразив недовольство игрой и результатом тайма.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Опубликовал: Игорь Новиков
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