Фанаты на «Бернабеу» освистали «Реал» после 0:2 к перерыву в матче с «Дортмундом» в ЛЧ

Болельщики освистали «Реал Мадрид» в перерыве матча Лиги чемпионов.

«Сливочные» дома проигрывают «Боруссии » Дортмунд после первого тайма в 3-м туре общего этапа ЛЧ – 0:2. Немцы забили на 30-й и 34-й минутах.

После свистка судьи на перерыв фанаты на «Сантьяго Бернабеу » освистали «Реал », выразив недовольство игрой и результатом тайма.

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.