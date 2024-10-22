У Мбаппе 8 голов и 2 ассиста в 13 матчах за «Реал» – Килиан помог забить Рюдигеру в игре ЛЧ с «Боруссией»
Килиан Мбаппе отдал второй голевой пас за «Реал» в 13-м матче.
На 60-й минуте «Реал», уступивший 0:2 в первом тайме в домашнем матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов, отыграл один гол – защитник Антонио Рюдигер головой переправил мяч в сетку после подачи от Мбаппе.
В 13 матчах за «Мадрид» Мбаппе забил 8 голов и отдал 2 результативных паса. Еще один ассист был в игре Ла Лиги с «Эспаньолом» (4:1).
Подробная статистика форварда – здесь.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (2:2, второй тайм).
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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