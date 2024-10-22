Винисиус забил 1-й гол в сезоне ЛЧ – «Боруссии». У вингера «Реала» 11 (6+5) очков в 14 матчах сезона
Винисиус Жуниор забил 1-й гол в сезоне Лиги чемпионов.
Вингер «Реала» сравнял счет в матче с дортмундской «Боруссией» в 3-м туре общего этапа турнира (2:2, второй тайм).
Это первый гол бразильца в текущем розыгрыше Лиги чемпионов и 6-й во всех турнирах в этом сезоне. На его счету также 5 результативных передач.
Винисиус проводит 14-й матч за «Мадрид» в сезоне-2024/25. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости