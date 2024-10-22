Винисиус забил 1-й гол в сезоне ЛЧ – «Боруссии». У вингера «Реала» 11 (6+5) очков в 14 матчах сезона

Винисиус Жуниор забил 1-й гол в сезоне Лиги чемпионов.

Вингер «Реала » сравнял счет в матче с дортмундской «Боруссией» в 3-м туре общего этапа турнира (2:2, второй тайм).

Это первый гол бразильца в текущем розыгрыше Лиги чемпионов и 6-й во всех турнирах в этом сезоне. На его счету также 5 результативных передач.

Винисиус проводит 14-й матч за «Мадрид» в сезоне-2024/25. Его статистику можно найти здесь .