Овчинников о пиве после матчей: «Это ни на что не влияет, но надо думать, прежде чем говорить – футбол несет для молодежи социальную нагрузку»
Сергей Овчинников высказался об употреблении пива и социальной нагрузке футбола.
Ранее полузащитник «Зенита» Максим Глушенков заявил: «Пивка, два по 0,5 после игры – классика, почему нет? Некоторые пьют колу, а смысл, если можно пива?»
– Мог вы позволить себе подобное?
– Да, мог себе позволить. Это в принципе ни на что не влияет.
Тут с какой стороны посмотреть – с психической или практической? Это никак не влияет на форму футболиста, но можно не всегда это высказывать в прессе.
Все-таки футбол несет для молодежи определенную социальную нагрузку, и, прежде чем что-то говорить, надо думать, – сказал бывший вратарь «Локомотива», «Динамо» и сборной России.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Советский спорт»
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