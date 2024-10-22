Овчинников о пиве после матчей: «Это ни на что не влияет, но надо думать, прежде чем говорить – футбол несет для молодежи социальную нагрузку»

Сергей Овчинников высказался об употреблении пива и социальной нагрузке футбола.

Ранее полузащитник «Зенита » Максим Глушенков заявил : «Пивка, два по 0,5 после игры – классика, почему нет? Некоторые пьют колу, а смысл, если можно пива?»

– Мог вы позволить себе подобное?

– Да, мог себе позволить. Это в принципе ни на что не влияет.

Тут с какой стороны посмотреть – с психической или практической? Это никак не влияет на форму футболиста, но можно не всегда это высказывать в прессе.

Все-таки футбол несет для молодежи определенную социальную нагрузку, и, прежде чем что-то говорить, надо думать, – сказал бывший вратарь «Локомотива », «Динамо» и сборной России.