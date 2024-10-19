«Свою бочку пива успеете выпить. Ешьте и пейте в дни и часы любые, главное веруйте, миссия спортсмена коротка». Чепчугов о словах Глушенкова про пиво

Сергей Чепчугов прокомментировал слова Максима Глушенкова про пиво.

Ранее полузащитник «Зенита » заявил : «Пивка, два по 0,5 после игры – классика, почему нет? Некоторые пьют колу, а смысл, если можно пива?»

– Сейчас много обсуждают слова Глушенкова о литре пива после матча. Вы поддерживаете такую традицию?

– Футболист – человек. Глушенков в том числе и игрок высокого уровня.

Скажу так: свою бочку пива успеете выпить. С другой стороны, это не говорит о профессионализме того или иного футболиста.

Как говорится: ешьте и пейте в дни и часы любые, главное веруйте. И берегите здоровье. Миссия спортсмена коротка, – сказал бывший вратарь ЦСКА .