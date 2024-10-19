«Свою бочку пива успеете выпить. Ешьте и пейте в дни и часы любые, главное веруйте, миссия спортсмена коротка». Чепчугов о словах Глушенкова про пиво
Сергей Чепчугов прокомментировал слова Максима Глушенкова про пиво.
Ранее полузащитник «Зенита» заявил: «Пивка, два по 0,5 после игры – классика, почему нет? Некоторые пьют колу, а смысл, если можно пива?»
– Сейчас много обсуждают слова Глушенкова о литре пива после матча. Вы поддерживаете такую традицию?
– Футболист – человек. Глушенков в том числе и игрок высокого уровня.
Скажу так: свою бочку пива успеете выпить. С другой стороны, это не говорит о профессионализме того или иного футболиста.
Как говорится: ешьте и пейте в дни и часы любые, главное веруйте. И берегите здоровье. Миссия спортсмена коротка, – сказал бывший вратарь ЦСКА.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «ВсеПроСпорт»
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