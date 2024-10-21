Фетисов о пиве на стадионах: «Было бы разумно – может быть выгодная история. Мы контролируем все: от дорог до работы. И это тоже можно будет контролировать»

Вячеслав Фетисов поделился мыслями о возможном возвращении пива на стадионы.

«Думаю, пиво не надо было убирать со стадионов. Для нашей страны это может быть выгодная история, как и во всем мире.

Возвращение пива на стадионы было бы разумно.

Мы контролируем все в нашей жизни: от дорог, подъездов и квартиры до работы. И это тоже можно будет контролировать.

Но причина, по которой пива нет на стадионах, не в этом.

Так что я не против продажи пива на аренах», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.