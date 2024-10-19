Черчесов о пиве: «В Германии и Австрии всегда стояли два ящика после матчей в раздевалке, я только раз выпил – думал, что кола»
Ранее полузащитник «Зенита» заявил: «Пивка, два по 0,5 после игры – классика, почему нет? Некоторые пьют колу, а смысл, если можно пива?»
– Глушенков на старте сезона отметился не только ярким футболом, но еще рядом высказываний. Например, заявил, что два бокала пива после игры – это нормально. А вы как считаете – это окей или нарушение режима?
– В Германии и Австрии, где выступал, после матчей в центре раздевалки всегда стояли два ящика алкогольного пива.
Я вообще никогда не пил – только один раз в 35-градусную жару дома с «Вердером». Победили 1:0, я забежал и схватил бутылку – думал, что это кола, а оказалось пиво. Вот тогда я первый раз его попробовал.
Футболисты же бутылки по две выпивали, и никаких проблем у них не возникало.
Если человек станет после игры по бокалу пить, а в следующем туре три забивать, я ему сам это пиво буду приносить. Другое дело, что не стал бы рекламировать какие-то вещи – молодежь ведь берет пример со спортсменов, – сказал главный тренер сборной Казахстана.
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