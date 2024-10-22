Радимов о «Спартаке»: «Борьба за тройку не нужна руководству клуба. У них раздраи, трансферы вроде Абены, Маркиньоса. Даже Барко, поиграв несколько туров, стал примерно таким же»

Владислав Радимов допустил, что руководству «Спартака» не нужно место в тройке.

Красно-белые после 12 туров в Мир РПЛ занимают 6-е место и на 11 очков отстают от лидирующего «Краснодара». Ближайшие матчи у команды – против «Пари НН » и ЦСКА на выезде.

«Нет, до досрочной отставки Станковича пока не дойдет, я думаю, что такая чехарда «Спартак» не будет устраивать.

Но то, что «Спартак» выиграет у «Нижнего Новгорода», я гарантий не дам. «Нижний Новгород» при Гончаренко будет «кусаться», причем еще и на своем поле. Очень будет тяжело. А в игре «Спартака » с ЦСКА , скорее всего, фаворит – ЦСКА.

И вот эти раздраи, которые проходят внутри, и то количество игроков не самого высокого уровня в «Спартаке» навевают на мысль, что борьба за тройку абсолютно не нужна руководству клуба.

С такими трансферами Абены, Маркиньоса...И даже Барко приехал и, поиграв несколько туров, стал примерно таким же, имея таких партнеров рядом. Конечно же, он не может команду тянуть на себе постоянно. Впереди все зависит только от него.

Да, под «Спартак» попал «Ростов» в прошлом туре, но я не скажу, что это была прямо закономерная победа», – сказал бывший капитан «Зенита» Радимов.