Ребко о «Спартаке»: «Если Станкович работает, почему Тихонов не сможет? Он уже опытный тренер, знает традиции»
Алексей Ребко считает, что Андрей Тихонов мог бы возглавить «Спартак».
– Болельщики «Спартака» уже начали обсуждать возможную кандидатуру Андрея Тихонова. Как думаете, он готов?
– Тихонов – уже опытный тренер. Знает традиции. Думаю, что он сможет. Станкович же работает. Почему Тихонов не сможет?
– Все-таки у Тихонова не было опыта работы с топ-клубами.
– А у Станковича был?
– У Станковича тоже нет. «Ференцварош» по меркам России – это не топ.
– Я тоже так считаю, – сказал бывший полузащитник «Спартака».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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