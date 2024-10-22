Ребко о «Спартаке»: «Если Станкович работает, почему Тихонов не сможет? Он уже опытный тренер, знает традиции»

Алексей Ребко считает, что Андрей Тихонов мог бы возглавить «Спартак».

– Болельщики «Спартака» уже начали обсуждать возможную кандидатуру Андрея Тихонова. Как думаете, он готов?

– Тихонов – уже опытный тренер. Знает традиции. Думаю, что он сможет. Станкович же работает. Почему Тихонов не сможет?

– Все-таки у Тихонова не было опыта работы с топ-клубами.

– А у Станковича был?

– У Станковича тоже нет. «Ференцварош» по меркам России – это не топ.

– Я тоже так считаю, – сказал бывший полузащитник «Спартака ».