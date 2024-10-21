Гурцкая об Абене: «Это очередной косяк Амарала, нельзя винить Станковича. Если ты крутой спортивный директор, у тебя появляются три Барко, а не три Абены»
Красно-белые дома проиграли «Краснодару» со счетом 0:3 в матче 12-го тура Мир РПЛ.
– Станковича спросили, соответствует ли Абена уровню игрока «Спартака», но он это воспринял чуть ли не как обвинение в коррупции.
– Конечно, он любой вопрос про Абену воспринимает так: «##### (нафига) ты купил Абену? Тебе давали деньги на 10-15 миллионного защитника, ты зачем привез Абену?» Плохая игра Абены всегда будет связана с плохим качеством селекции Станковича.
Я помогу разобраться, почему Станкович так сделал. Есть Амарал, который ничего не предлагает.
Станкович приходит в клуб, смотрит на Дуарте, Чернова, Маслова и вспоминает: «У меня был Абена, который выше их на голову». Станкович просит купить защитника, «Спартак» проводит переговоры с тремя-четырьмя защитниками, замахивается на защитников, которые должны играть в Лиге чемпионов. Естественно, все проваливается.
Тогда Станкович говорит: «Слушайте, у меня чемпионат через неделю. Хотя бы этого за миллион возьмите».
Все, здесь нельзя винить Станковича. Это очередной косяк Амарала. Это не вопрос к Станковичу.
Наверняка в июле «Спартак» не собирался покупать никакого Абену, а хотел купить какого-нибудь ван Дейка. А к концу августа – все.
Почему я все время критикую Амарала? Невозможно одному спортивному директору купить Барко и Абена. Если ты крутой спортивный директор, у тебя появляются три Барко, а не три Абены, – заявил агент в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!»
Станкович про Абену: «Да, я хотел, чтобы он был в «Спартаке», есть проблема? Не позволю его критиковать. Он допустил ошибки против лучшего нападающего РПЛ, а с «Ростовом» был лучшим»
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