Мостовой об отмене стажировки: «Обид на Станковича нет – это не его решение, очевидно. Проблема в том, что в «Спартаке» по-прежнему работают нефутбольные люди»

Александр Мостовой не обижается на Деяна Станковича из-за сорвавшейся стажировки.

Ранее начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал , что «Спартак» отказал Мостовому в стажировке из-за данного ранее интервью. Красно-белые подтвердили , что отменили стажировку экс-футболиста по своей инициативе.

«У меня нет обид на Станковича , очевидно, что это не его решение. В любом случае клуб-то я себе найду. Это не проблема.

Проблема в том, что в «Спартаке » по-прежнему работают нефутбольные люди. За это обидно», – сказал Мостовой .