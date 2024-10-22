Мостовой об отмене стажировки: «Обид на Станковича нет – это не его решение, очевидно. Проблема в том, что в «Спартаке» по-прежнему работают нефутбольные люди»
Александр Мостовой не обижается на Деяна Станковича из-за сорвавшейся стажировки.
Ранее начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал, что «Спартак» отказал Мостовому в стажировке из-за данного ранее интервью. Красно-белые подтвердили, что отменили стажировку экс-футболиста по своей инициативе.
«У меня нет обид на Станковича, очевидно, что это не его решение. В любом случае клуб-то я себе найду. Это не проблема.
Проблема в том, что в «Спартаке» по-прежнему работают нефутбольные люди. За это обидно», – сказал Мостовой.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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