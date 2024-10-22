Канчельскис об отмене стажировки Мостового в «Спартаке» из-за интервью: «Это подстава, Александр не скажет плохо про тренера. Есть адекватные журналисты, а есть жулики и негодяи»
Ранее начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал, что «Спартак» отказал Мостовому в стажировке из-за данного ранее интервью. Красно-белые подтвердили, что отменили стажировку экс-футболиста по своей инициативе.
– В интервью с Мостовым фразу «заезжий серб» в адрес Станковича произнес не Александр, а репортер. Кто-то, по всей видимости, неверно донес информацию до руководства красно-белых, и Мостовому отказали в прохождении практики…
– Конечно, бывают адекватные журналисты, а иногда просто жулики и негодяи, которым лишь бы себя преподнести в хорошем свете. Уверен, Мостовой не скажет плохо про тренера, тем более он хотел попасть в «Спартак» на стажировку. Тем более уже была предварительная договоренность, и потом говорить какие-то вещи... Мне кажется, это подстава чистой воды.
Руководители тоже должны смотреть немного глубже – ведь Мостовой много сделал для «Спартака», и сейчас так поступать. У руководства ведь тоже может быть ситуация, что кто больше им лапши на уши навешал, того они и слушают.
Жалко, конечно, что так произошло. Стажировка в «Спартаке» – это поучительно и познавательно, посмотреть там тренировочный процесс было бы очень полезно. Что бы кто ни говорил, самый титулованный клуб России – это «Спартак», – сказал экс-игрок сборной России.
Александр Мостовой: «Чем Станкович лучше Мостового? Ничем, но он хотя бы футбольный человек, а Абаскаль не знает, что такое футбол»
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