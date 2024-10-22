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  • Денис Давыдов: «Чемпионства от «Спартака» не жду, потенциала не вижу. Мне не нравятся трансферы клуба, кто туда пришел и кто этим сейчас руководит»
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Денис Давыдов: «Чемпионства от «Спартака» не жду, потенциала не вижу. Мне не нравятся трансферы клуба, кто туда пришел и кто этим сейчас руководит»

Денис Давыдов не видит у «Спартака» чемпионского потенциала.

После 12 туров команда под руководством Деяна Станковича набрала 19 очков и занимает 6-е место в таблице Мир РПЛ. Отставание от идущего первым «Краснодара» – 11 очков. 

«Есть ощущение, что «Спартак» закончил борьбу за чемпионство? Мне не нравятся трансферы «Спартака», кто туда пришел и кто этим сейчас руководит.

К большому сожалению, я от этой команды чемпионства не жду, да и потенциала не вижу», – сказал бывший форвард красно-белых. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoДенис Давыдов
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