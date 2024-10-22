«Ньюкасл» и Гордон подписали долгосрочный контракт. Хавбек станет одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба
«Ньюкасл» заключил новое соглашение с Энтони Гордоном.
«Сороки» объявили о подписании долгосрочного соглашения с 23-летним английским хавбеком, но не раскрыли детали.
Ранее сообщалось, что Гордон продлит с «Ньюкаслом» контракт до 2029 года и станет одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба.
Энтони перешел в «Ньюкасл» в январе 2023 года из «Эвертона» за 45 миллионов фунтов.
В 74 матчах за клуб Гордон забил 15 голов и сделал 11 ассистов. Его статистика – здесь.
Фото: newcastleunited.com
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Ньюкасла»
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