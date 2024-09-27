Гордон продлит с «Ньюкаслом» контракт до 2029 года. 23-летний хавбек станет одним из самых дорогих игроков клуба (Фабрицио Романо)

Энтони Гордон продлит контракт с «Ньюкаслом».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, соглашение будет рассчитано до 2029 года. Стороны уже достигли договоренности.

Сообщается, что 23-летний полузащитник станет одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба.

В прошлом сезоне АПЛ Гордон провел 35 матчей, забил 11 голов и сделал 10 результативных передач. В этом сезоне у него 6 матчей и один мяч во всех турнирах за «Ньюкасл ».

Гордон говорил игрокам сборной Англии, что переходит в «Ливерпуль». Саутгейт мало использовал вингера «Ньюкасла» на Евро-2024, потому что тот «отвлекался»