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Холанд бегает быстрее всех в «Ман Сити», ван де Вен – в АПЛ. Эрлинг прошел пешком больше всех в лиге

Эрлинг Холанд вошел в список самых быстрых футболистов АПЛ.

Норвежец в текущем чемпионате Англии сумел разогнаться до 35,7 км/ч – это лучший результат в «Манчестер Сити».

Среди лидеров своих клубов по этому показателю выше в списке, составленном BBC на основе данных Opta Sports, находятся только Микки ван де Вен («Тоттенхэм», 37,1 км/ч), Карлуш БоржешВулверхэмптон», 36,6 км/ч) и Энтони Эланга («Ноттингем Форест», 35,9 км/ч).

Самый быстрый игрок «Арсенала» – Габриэл Мартинелли (35,6 км/ч), «Манчестер Юнайтед» – Алехандро Гарначо (35,5 км/ч), «Челси» – Педру Нету (35,4 км/ч), «Ливерпуля» – Трент Александер-Арнолд (34,7 км/ч).

Больше всего рывков в АПЛ совершил Энтони Гордон из «Ньюкасла» (187), больше всех пробежал Флинн Даунс из «Саутгемптона» (82,4 км), больше всех прошел пешком – Холанд (28,2 км).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
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logoТрент Александер-Арнолд
logoФлинн Даунс
logoПедру Нету
logoЭрлинг Холанд
logoЭнтони Гордон
logoЭнтони Эланга
logoГабриэл Мартинелли
logoМикки ван де Вен
logoАлехандро Гарначо
logoКарлуш Боржеш
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