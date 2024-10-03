Кейн, Палмер, Беллингем, Сака, Фоден, Райс, Трент, Майну – в заявке сборной Англии на матчи с Грецией и Финляндией в Лиге наций

Сборная Англии огласила состав на октябрьские матчи.

Команда под руководством Ли Карсли встретится со сборными Греции и Финляндии в Лиге наций . Матчи пройдут 10 и 13 октября.

Вратари : Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Джордан Пикфорд («Эвертон »), Ник Поуп («Ньюкасл»);

Защитники : Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), Ливай Колуилл («Челси»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Рико Льюис, Джон Стоунз, Кайл Уокер (все – «Манчестер Сити»);

Полузащитники : Джуд Беллингем («Реал Мадрид»), Филип Фоден («Манчестер Сити»), Конор Галлахер («Атлетико»), Морган Гиббс-Уайт («Ноттингем Форест»), Эйнджел Гомес («Лилль»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Коул Палмер («Челси»), Деклан Райс («Арсенал»);

Нападающие : Энтони Гордон («Ньюкасл»), Джек Грилиш («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Бавария»), Нони Мадуэке («Челси»), Букайо Сака («Арсенал»), Доминик Соланке («Тоттенхэм»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»).