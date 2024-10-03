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Кейн, Палмер, Беллингем, Сака, Фоден, Райс, Трент, Майну – в заявке сборной Англии на матчи с Грецией и Финляндией в Лиге наций

Сборная Англии огласила состав на октябрьские матчи.

Команда под руководством Ли Карсли встретится со сборными Греции и Финляндии в Лиге наций. Матчи пройдут 10 и 13 октября. 

Вратари: Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Джордан ПикфордЭвертон»), Ник Поуп («Ньюкасл»);

Защитники: Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), Ливай Колуилл («Челси»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Рико Льюис, Джон Стоунз, Кайл Уокер (все – «Манчестер Сити»);

Полузащитники: Джуд Беллингем («Реал Мадрид»), Филип Фоден («Манчестер Сити»), Конор Галлахер («Атлетико»), Морган Гиббс-Уайт («Ноттингем Форест»), Эйнджел Гомес («Лилль»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Коул Палмер («Челси»), Деклан Райс («Арсенал»);

Нападающие: Энтони Гордон («Ньюкасл»), Джек Грилиш («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Бавария»), Нони Мадуэке («Челси»), Букайо Сака («Арсенал»), Доминик Соланке («Тоттенхэм»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт сборных Англии
logoБавария
logoЛилль
logoМанчестер Юнайтед
logoЧелси
logoЛиверпуль
logoНьюкасл
logoЭвертон
logoЛи Карсли
logoАстон Вилла
logoМанчестер Сити
logoСборная Англии по футболу
logoбундеслига Германия
logoРеал Мадрид
logoАтлетико
logoлига 1 Франция
logoЛа Лига
logoАрсенал
logoТоттенхэм
logoКристал Пэлас
logoНоттингем Форест
logoКайл Уокер
logoДжон Стоунз
logoДжордан Пикфорд
logoХарри Кейн
logoДжек Грилиш
logoНик Поуп
logoДин Хендерсон
logoДоминик Соланке
logoТрент Александер-Арнолд
logoОлли Уоткинс
logoЭзри Конса
logoЛига наций УЕФА
logoФилип Фоден
logoДеклан Райс
logoМорган Гиббс-Уайт
logoЭйнджел Гомес
logoКонор Галлахер
logoМарк Гехи
logoЭнтони Гордон
logoНони Мадуэке
logoБукайо Сака
logoДжуд Беллингем
logoЛивай Колуилл
logoКоул Палмер
logoРико Льюис
logoКобби Майну
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