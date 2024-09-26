Гордон говорил игрокам сборной Англии, что переходит в «Ливерпуль». Саутгейт мало использовал вингера «Ньюкасла» на Евро-2024, потому что тот «отвлекался»

Энтони Гордон был уверен, что летом перейдет в «Ливерпуль».

The Telegraph передает, что вингер «Ньюкасла » во время Евро-2024 говорил партнерам по сборной Англии, что присоединится к «красным».

Гарет Саутгейт , главный тренер национальной команды, считал, что из-за этого футболист «отвлекается» от дела, а потому почти не выпускал того на поле. В итоге 23-летний игрок принял участие лишь в одном матче.

В конечном счете «Ньюкаслу» удалось решить свои финансовые проблемы, а «Ливерпуль » так и не сделал официального предложения. «Сороки» сообщили Гордону , что тому следует забыть о переходе.

Источники газеты утверждают, что Энтони был разочарован и находился в расстроенном состоянии на протяжении всего лета, хотя его поведение никаких проблем не создавало.

Сейчас «Ньюкасл» и Гордон ведут переговоры о продлении контракта, но они продвигаются медленно, поскольку футболист считает, что его ценность не находит отражения в предложенных ему вариантах договора.

В этом сезоне вингер провел 5 матчей в АПЛ и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .