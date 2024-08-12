Гвардиола – 1-й в рейтинге лучших клубных тренеров Европы от ESPN. Анчелотти – 2-й, Клопп – 3-й, Артета – 4-й, Моуринью – 17-й, Хави – 20-й, тен Хаг – 34-й
Пеп Гвардиола возглавил рейтинг лучших тренеров Европы от ESPN.
ESPN представил рейтинг 50 лучших тренеров в Европе.
Список составлялся по шести характеристикам: тренерские навыки, стиль футбола, управление людьми, коммуникация (навыки убеждения боссов, работы с прессой), достижения, X-фактор (подразумевается умение удивлять, устойчивость к неудачам).
В рейтинге учитывались только клубные тренеры и только те, кто провел хотя бы один полный сезон во взрослом футболе.
Вне рейтинга остались те специалисты, кто больше двух лет находится без работы.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»);
2. Карло Анчелотти («Реал»);
3. Юрген Клопп (без клуба);
4. Микель Артета («Арсенал»);
5. Хаби Алонсо («Байер»);
6. Луис Энрике («ПСЖ»);
7. Симоне Индзаги («Интер»);
8. Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»);
9. Маурисио Почеттино (без клуба);
10. Эрнесто Вальверде («Атлетик»);
11. Тиаго Мотта («Ювентус»);
12. Томас Тухель (без клуба);
13. Унаи Эмери («Астон Вилла»);
14. Диего Симеоне («Атлетико»);
15. Арне Слот («Ливерпуль»);
16. Рубен Аморим («Спортинг»);
17. Жозе Моуринью («Фенербахче»);
18. Ханс-Дитер Флик («Барселона»);
19. Стефано Пиоли (без клуба);
20. Хави (без клуба);
...
28. Массимилиано Аллегри (без клуба);
...
34. Эрик тен Хаг («Манчестер Юнайтед»);
...
36. Антонио Конте («Наполи»);
...
42. Венсан Компани («Бавария»).
Аморим выше Моуринью и Флика…
И общий вопрос — что еще нужно сделать Анчелотти, чтобы быть признанным лучшим тренером, номером 1?