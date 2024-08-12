Гвардиола – 1-й в рейтинге лучших клубных тренеров Европы от ESPN. Анчелотти – 2-й, Клопп – 3-й, Артета – 4-й, Моуринью – 17-й, Хави – 20-й, тен Хаг – 34-й

Пеп Гвардиола возглавил рейтинг лучших тренеров Европы от ESPN.

ESPN представил рейтинг 50 лучших тренеров в Европе.

Список составлялся по шести характеристикам: тренерские навыки, стиль футбола, управление людьми, коммуникация (навыки убеждения боссов, работы с прессой), достижения, X-фактор (подразумевается умение удивлять, устойчивость к неудачам).

В рейтинге учитывались только клубные тренеры и только те, кто провел хотя бы один полный сезон во взрослом футболе.

Вне рейтинга остались те специалисты, кто больше двух лет находится без работы.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. (« »);

2. (« »);

3. (без клуба);

4. (« »);

5. (« »);

6. (« »);

7. (« »);

8. (« »);

9. (без клуба);

10. («Атлетик»);

11. (« »);

12. Томас Тухель (без клуба);

13. Унаи Эмери (« »);

14. Диего Симеоне («Атлетико»);

15. Арне Слот («Ливерпуль»);

16. Рубен Аморим («Спортинг»);

17. Жозе Моуринью («Фенербахче»);

18. Ханс-Дитер Флик («Барселона»);

19. Стефано Пиоли (без клуба);

20. Хави (без клуба);

...

28. Массимилиано Аллегри (без клуба);

...

34. Эрик тен Хаг («Манчестер Юнайтед»);

...

36. Антонио Конте («Наполи»);

...

42. Венсан Компани («Бавария»).