Гвардиола – 1-й в рейтинге лучших клубных тренеров Европы от ESPN. Анчелотти – 2-й, Клопп – 3-й, Артета – 4-й, Моуринью – 17-й, Хави – 20-й, тен Хаг – 34-й

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Пеп Гвардиола возглавил рейтинг лучших тренеров Европы от ESPN.

ESPN представил рейтинг 50 лучших тренеров в Европе.

Список составлялся по шести характеристикам: тренерские навыки, стиль футбола, управление людьми, коммуникация (навыки убеждения боссов, работы с прессой), достижения, X-фактор (подразумевается умение удивлять, устойчивость к неудачам).

В рейтинге учитывались только клубные тренеры и только те, кто провел хотя бы один полный сезон во взрослом футболе.

Вне рейтинга остались те специалисты, кто больше двух лет находится без работы.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Пеп ГвардиолаМанчестер Сити»);

2. Карло АнчелоттиРеал»);

3. Юрген Клопп (без клуба);

4. Микель АртетаАрсенал»);

5. Хаби АлонсоБайер»);

6. Луис ЭнрикеПСЖ»);

7. Симоне ИндзагиИнтер»);

8. Джан Пьеро ГаспериниАталанта»);

9. Маурисио Почеттино (без клуба);

10. Эрнесто Вальверде («Атлетик»);

11. Тиаго МоттаЮвентус»);

12. Томас Тухель (без клуба);

13. Унаи Эмери («Астон Вилла»);

14. Диего Симеоне («Атлетико»);

15. Арне Слот («Ливерпуль»);

16. Рубен Аморим («Спортинг»);

17. Жозе Моуринью («Фенербахче»);

18. Ханс-Дитер Флик («Барселона»);

19. Стефано Пиоли (без клуба);

20. Хави (без клуба);

...

28. Массимилиано Аллегри (без клуба);

...

34. Эрик тен Хаг («Манчестер Юнайтед»);

...

36. Антонио Конте («Наполи»);

...

42. Венсан Компани («Бавария»).

66 комментариев
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Клоунский топ. Что там вообще забыл Компани, отправивший Бернли в Чемпионшип?
+41
-2
+39
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Почеттино выше Симеоне… Аморим выше Моуринью и Флика… И общий вопрос — что еще нужно сделать Анчелотти, чтобы быть признанным лучшим тренером, номером 1?
Например быть настоящим футбольным гением как Гвардиола, изменившим футбол. Анчелотти идеальный топ менеджер, но не гений футбольной мысли
+51
-24
+27
Почеттино выше Симеоне…
Аморим выше Моуринью и Флика…

И общий вопрос — что еще нужно сделать Анчелотти, чтобы быть признанным лучшим тренером, номером 1?
+43
-23
+20
Ответ ra1n
Например быть настоящим футбольным гением как Гвардиола, изменившим футбол. Анчелотти идеальный топ менеджер, но не гений футбольной мысли
Ок, Анчелотти и правда не тактический задрот. Но в плане умения выигрывать трофеи высшего уровня, по умению управлять командой, выстраивать отношения внутри клуба и с медиа он дает фору всем остальным, включая Гвардиолу.
+23
-5
+18
Ответ Duncan MacLeod
А где же Семак то?
Он в рейтинге Южной Америки наверное
+11
0
+11
А где же Семак то?
+14
-3
+11
А че Симеоне так высоко? Надо было ещё ниже закинуть. Клоуны.
+12
-2
+10
Ответ Alexander Tsimbaluk
Гвардиола это как маникюрщица, которой сходу повезло оказать услуги богатой женщине и потом по рекомендации пошла по её знакомым))) так что его реальный уровень мы никогда и не узнаем. в среднюю команду он уже не пойдет .
Если бы его уровень был низким, как некоторые тут думают, он бы упал до уровня средняков, как Маур, но команды Пепа всегда дают результат.
+6
-1
+5
Ответ QWertY
По последнему вопросу: взять хотя бы один трофей с не звездной командой. Он даже в Наполи обкакался, про Эвертон молчу
не то что Гвардиола) сколько титулов с андердогами уже взял!))
+6
-1
+5
Любимый и родной Пеп Гвардиола не подвёл, уверенное первое место от ESPN! Просто красавчик!!!)
+7
-3
+4
Какие достижения у Слота, чтобы он был на 15 месте🤣
+8
-4
+4
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Qwerty, раз уж ты заблокировал возможность отвечать на твои комменты напрямую — Можешь привести пример, как Гвардиола берет трофей с незвездной командой?
Гвардиола хотя бы не обкакывался и не падал до уровня таких команд. Вот и все
+12
-8
+4
Ответ ra1n
Например быть настоящим футбольным гением как Гвардиола, изменившим футбол. Анчелотти идеальный топ менеджер, но не гений футбольной мысли
Какие конкретно правила в футболе поменял Гвардиола?
+8
-4
+4
Ответ Нефанатик
Никто
Ну а в чем вопрос тогда? Анчелотти-гениальный менеджер. В плане тактики, схем и прочего он уступает Гвардиоле.
+4
-1
+3
Без Мостового это не рейтинг, а насмешка какая-то!
+5
-2
+3
У Пепа нет конкурентов
+8
-6
+2
Ответ Dimonty
По-моему, он его же и вывел из Шипа сезоном ранее 🙂. Неудивительно, что вылетели
Ога, вот только Маккенну с Расселом я в топе не вижу, хотя у них и бюджеты в их клубах были поменьше, чем у Бернли.
+2
0
+2
Тен Хак и любое число ставь в рейтинге лучших тренеров, все равно смешно. )
+2
0
+2
Доминатор с 0 трофеев за 5 лет на 4 месте 😂😂😂
+3
-1
+2
Извините что??? Компани??? Серьёзно? Его Беркли по мнению почти всех экспертов и тренеров в апл показывал самую слабую игру в сезоне. Получается он хуже всех тренеров в апл был по поставленной игре. Получается в списке лучших тренеров он как минимум уступает 18-19 позиций только тренерам апл за прошлый сезон. Сюда пиибавим как минимум половину тренеров французского испанского немецкого и итальянского сезона. Ещё с десяток-два тренеров других чемпионатов например Голландии Португалии и чемпионский команд других не худших чемпионатов в Европе... компани в сотню то не войдёт мне кажется...
+2
0
+2
Ответ d335q0ur53
он привел свой клуб к 2 месту в лиге, о чем Тен Хаг и мечтать не мог)))
Да, Тен Хаг просто ежегодно брал титул Эредевизии и доходил до полуфинала ЛЧ, куда ему до 2го места Слута😂😂
+1
0
+1
Ответ Oliver Kromwel
Клоунский топ. Что там вообще забыл Компани, отправивший Бернли в Чемпионшип?
По-моему, он его же и вывел из Шипа сезоном ранее 🙂. Неудивительно, что вылетели
+2
-1
+1
Конте ниже 10хага,все что нужно знать о рейтинге
+1
0
+1
Ответ Нефанатик
Гвардиола изменил футбол? Чем? Миллиардными тратами? В Барселоне повторил тики-таку которую придумали до него. Хороший тренер, но не нужно приписывать ему «изменения» в футболе
Ну а кто из списка изменил футбол?
+5
-4
+1
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Ок, Анчелотти и правда не тактический задрот. Но в плане умения выигрывать трофеи высшего уровня, по умению управлять командой, выстраивать отношения внутри клуба и с медиа он дает фору всем остальным, включая Гвардиолу.
Сколько там треблов у Анчелотти? Чемпионств меньше чем у Пепа в два раза, хотя тренирует дольше. Анчелотти никогда за свою карьеру не считался номером 1. Были Фергюсон, потом Моуринью, Гвардиола, Клопп. Анчелотти побеждает потому что в Реале любой тренер побеждает, даже Зидан.
+9
-8
+1
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Почеттино выше Симеоне… Аморим выше Моуринью и Флика… И общий вопрос — что еще нужно сделать Анчелотти, чтобы быть признанным лучшим тренером, номером 1?
а что не так с Аморимом? прямо сейчас он явно посильнее Моуриньо будет, насчёт Флика конечно спорно , но последний провалился в сборной , а что будет дальше посмотрим..
+1
0
+1
Ответ morphvirg
Ну а кто из списка изменил футбол?
Никто
+1
0
+1
7 Хаг 34?это шутка?может 1034 где нибудь.Буквально мошенник в профессии
+3
-2
+1
Qwerty, раз уж ты заблокировал возможность отвечать на твои комменты напрямую — Можешь привести пример, как Гвардиола берет трофей с незвездной командой?
+6
-5
+1
У Баварии достойный тренер!!
+2
-1
+1
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