Хави – лучший игрок в истории Евро по версии FourFourTwo. Иньеста – 2-й, Роналду – 4-й, Яшин – 26-й

Лучшим футболистом в истории чемпионатов Европы признан Хави.

Выступавший за сборную хавбек занял первую строчку в рейтинге, подготовленном .

Всего в списке 32 игрока. В его первую половину попали:

1. Хави, Испания.

2. , Испания.

3. Зинедин Зидан, Франция.

4. , .

5. Икер Касильяс, Испания.

6. Мишель Платини, Франция.

7. Марко ван Бастен, Нидерланды.

8. Фернандо Торрес, Испания.

9. Герд Мюллер, Германия.

10. Петер Шмейхель, Дания.

11. Маттиас Заммер, Германия.

12. Антонин Паненка, Чехословакия.

13. Франц Беккенбауэр, Германия.

14. Джанлуиджи Буффон, Италия.

15. Антуан Гризманн, Франция.

16. Франсеск Фабрегас, Испания.

Следует отметить, что игравший за сборную СССР Лев Яшин стал 26-м.