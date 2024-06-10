Хави – лучший игрок в истории Евро по версии FourFourTwo. Иньеста – 2-й, Роналду – 4-й, Яшин – 26-й

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Лучшим футболистом в истории чемпионатов Европы признан Хави.

Выступавший за сборную Испании хавбек занял первую строчку в рейтинге, подготовленном FourFourTwo.

Всего в списке 32 игрока. В его первую половину попали:

1. Хави, Испания.

2. Андрес Иньеста, Испания.

3. Зинедин Зидан, Франция.

4. Криштиану Роналду, Португалия.

5. Икер Касильяс, Испания.

6. Мишель Платини, Франция.

7. Марко ван Бастен, Нидерланды.

8. Фернандо Торрес, Испания.

9. Герд Мюллер, Германия.

10. Петер Шмейхель, Дания.

11. Маттиас Заммер, Германия.

12. Антонин Паненка, Чехословакия.

13. Франц Беккенбауэр, Германия.

14. Джанлуиджи Буффон, Италия.

15. Антуан Гризманн, Франция.

16. Франсеск Фабрегас, Испания.

Следует отметить, что игравший за сборную СССР Лев Яшин стал 26-м.

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47 комментариев
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Платини - лучший игрок Евро-84, ван Бастен - лучший игрок Евро-88, Гризманн - лучший игрок Евро-2016. Почему они ниже Роналду, который не провел ни одного топового Евро?
+57
-23
+34
Роналду на Евро даже на топ-10 не наиграл. Весь турнир Ван Бастена в 88 был круче, чем выступления Роналду на пяти Евро. Чувак ни разу не был игроком турнира, финал Португалия выиграла без него. Как его на 4 место поставили?
+17
-5
+12
Полностью согласен. Хави и Иньеста божили на Евро и всегда играли ключевую роль. Как же они были хороши.
+17
-9
+8
Ответ Мохнатый55
Платини - лучший игрок Евро-84, ван Бастен - лучший игрок Евро-88, Гризманн - лучший игрок Евро-2016. Почему они ниже Роналду, который не провел ни одного топового Евро?
Возможно, потому что у Роналду золото, серебро, бронза и звание лучшего бомбардира Евро с отрывом в 5 мячей. А у Гризманна только серебро и звание лучшего игрока. Но это не точно
+11
-4
+7
Ответ Мохнатый55
Платини - лучший игрок Евро-84, ван Бастен - лучший игрок Евро-88, Гризманн - лучший игрок Евро-2016. Почему они ниже Роналду, который не провел ни одного топового Евро?
А ты Венгрии забивал ?
А в финале плакал?
А мотылька с лица стряхивал?...
То то же!!
Такого типа аргументы будут у фанов португальца
+15
-8
+7
Ответ Мохнатый55
Платини - лучший игрок Евро-84, ван Бастен - лучший игрок Евро-88, Гризманн - лучший игрок Евро-2016. Почему они ниже Роналду, который не провел ни одного топового Евро?
В 2004 вышел в финал, победа в 2016, хоть в финале и не решил, 2012 полуфинал, сейчас едет на рекордный шестой ЧЕ
+12
-7
+5
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Номер 1 в качестве главного кринжа ЕВРО
+5
-1
+4
Ответ Jack & Daniels
Опрос проводили в Испании? Ладно Хави и Иньеста …дважды чемпионы, но как Торрес оказался выше Мюллера и Беккенбауэра?) просто по голам? Че тогда Алана Ширрера не воткнули. Зидан выше Роналду…ну тоже хз.
Торрес тоже дважды чемпион и забивал в 2 финалах.
+6
-2
+4
Ответ Jack & Daniels
Опрос проводили в Испании? Ладно Хави и Иньеста …дважды чемпионы, но как Торрес оказался выше Мюллера и Беккенбауэра?) просто по голам? Че тогда Алана Ширрера не воткнули. Зидан выше Роналду…ну тоже хз.
А что не нравится в случае с Зизу?
Спроси кого постарше, кто смотрел евро 2000
+5
-1
+4
Ответ Мохнатый55
Платини - лучший игрок Евро-84, ван Бастен - лучший игрок Евро-88, Гризманн - лучший игрок Евро-2016. Почему они ниже Роналду, который не провел ни одного топового Евро?
меньше пенальти били?
+13
-9
+4
Ответ Rio de Janeiro
Комментарий удален пользователем
Вы точно смотрели Евро 2012?)
Да и какой к черту Роналду , человек даже ниразу в финале не играл, по большому счету.
Заход на уровне детского сада , сначала дискредетировать, возможно ,лучшую связку полузащитников в истории европейского футбола, Двухкратных победителей Евро из самой доминирующей сборной 21 века, а потом попытаться засунуть своего португальца.

Да даже если убрать Хави с Иньестой, то остануться такие персонажи как Платини и Ван Бастен, блиставшие на Евро, выигравшие этот турнир ,и признаные лучшими игроками этого турнира
+4
-2
+2
Ответ aslvowk@mail.ru
Роналду на Евро даже на топ-10 не наиграл. Весь турнир Ван Бастена в 88 был круче, чем выступления Роналду на пяти Евро. Чувак ни разу не был игроком турнира, финал Португалия выиграла без него. Как его на 4 место поставили?
Лучший бомбардир в истории Евро
+1
0
+1
Ответ Ллб
А ты Венгрии забивал ? А в финале плакал? А мотылька с лица стряхивал?... То то же!! Такого типа аргументы будут у фанов португальца
Ирония в том, что Гризманн в двух Евро участвовал и во втором только голом Венгрии в группе и отметился, потом был сразу вылет от Швейцарии)
+2
-1
+1
Ответ Carasa
Платини должен быть на первом месте, по сути эталонная carry job была в 1984 от него. У испанцев в 2008-2012 вся команда была мирового класса, у французов в 1984 совершенно точно нет (хотя и очень сильная, что показали еще в 1982 и покажут в 1986).
Если бы это был рейтинг сильнейших выступлений на отдельном турнире, Платини точно был бы на первом месте.
+1
0
+1
Все в курсе что наши выиграли евро без топ команд?)))
+1
0
+1
Харистеас!
+1
0
+1
Мишель Платини из-за одного только ЧЕ-84 лучший в истории чемпионатов Европы.
+4
-3
+1
Роналду 4 место 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Максимум 10 место!
+10
-9
+1
Ответ Никита Марков
Ямаль — самый молодой подопечный лучшего игрока Евро?
Ямаль самый молодой игрок в истории, прочитавший все однообразные и примитивные шутки , про себя на Спортсе
+2
-2
0
какая у всех от Рона истерия))
и это в 39 лет!
+1
-1
0
Ответ Tima_Milan
меньше пенальти били?
Скорее всего.
+7
-7
0
Какой бред
0
0
0
Ответ AF007
Чел с 4 места хоть раз в топ-10 игроков турнира был?
В символических сборных Евро-2004, 2012, 2016
+2
-2
0
Комментарий удален пользователем
Роналду так высоко из-за выкриков со скамейки запасных в том финале ?)))
+3
-3
0
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
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