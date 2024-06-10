Хави – лучший игрок в истории Евро по версии FourFourTwo. Иньеста – 2-й, Роналду – 4-й, Яшин – 26-й
Лучшим футболистом в истории чемпионатов Европы признан Хави.
Выступавший за сборную Испании хавбек занял первую строчку в рейтинге, подготовленном FourFourTwo.
Всего в списке 32 игрока. В его первую половину попали:
1. Хави, Испания.
2. Андрес Иньеста, Испания.
3. Зинедин Зидан, Франция.
4. Криштиану Роналду, Португалия.
5. Икер Касильяс, Испания.
6. Мишель Платини, Франция.
7. Марко ван Бастен, Нидерланды.
8. Фернандо Торрес, Испания.
9. Герд Мюллер, Германия.
10. Петер Шмейхель, Дания.
11. Маттиас Заммер, Германия.
12. Антонин Паненка, Чехословакия.
13. Франц Беккенбауэр, Германия.
14. Джанлуиджи Буффон, Италия.
15. Антуан Гризманн, Франция.
16. Франсеск Фабрегас, Испания.
Следует отметить, что игравший за сборную СССР Лев Яшин стал 26-м.
А в финале плакал?
А мотылька с лица стряхивал?...
То то же!!
Такого типа аргументы будут у фанов португальца
Спроси кого постарше, кто смотрел евро 2000
Да и какой к черту Роналду , человек даже ниразу в финале не играл, по большому счету.
Заход на уровне детского сада , сначала дискредетировать, возможно ,лучшую связку полузащитников в истории европейского футбола, Двухкратных победителей Евро из самой доминирующей сборной 21 века, а потом попытаться засунуть своего португальца.
Да даже если убрать Хави с Иньестой, то остануться такие персонажи как Платини и Ван Бастен, блиставшие на Евро, выигравшие этот турнир ,и признаные лучшими игроками этого турнира
Максимум 10 место!
и это в 39 лет!