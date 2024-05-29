Хави отклонил предложение сборной Южной Кореи. «МЮ» и «Милан» тоже интересовались тренером

Теги Милан Манчестер Юнайтед Йорди Кройфф высшая лига Нидерланды Аякс Сборная Южной Кореи по футболу премьер-лига Англия Барселона Хави серия А Италия Ла Лига ЧМ-2026 Футбол

Хави мог возглавить сборную Южной Кореи.

На прошлой неделе «Барселона» объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером.

После того как Хави в январе заявил о решении покинуть клуб, интерес к его услугам проявил «Аякс». С тренером связался бывший спортивный директор «Барсы» Йорди Кройфф, но убедить Хави не получилось.

Также испанский специалист отклонил предложение возглавить сборную Южной Кореи, сообщает As. Ему предлагали руководить командой на чемпионате мира-2026. 

Возможность пригласить Хави также рассматривали «Милан» и «Манчестер Юнайтед», однако клубы не предпринимали активных действий для этого.

Бывший тренер «Барселоны» хочет отдохнуть в течение следующего года. Пока у него нет предпочтений относительно следующего места работы. 

12 комментариев
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Хочет в РПЛ
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Было бы интересно посмотреть на него в Роме, но там поторопились с продлением Де Росси.
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В Милане стоит ждать
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А зачем Мю менять тренера на Хави, ТХ и сам отмазки лепит великолепно😁
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Ответ Vlad Zhadejko
Вроде был вариант с Аяксом, хотелось бы посмотреть на Хави там!
Там уже Фаридом
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Очередная глупость Лапорты. Хави легко отпустили, а замену найти стоит ох как потрудиться.
Буквально предыдущая новость о том, что Флика назначили
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