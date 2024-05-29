Хави отклонил предложение сборной Южной Кореи. «МЮ» и «Милан» тоже интересовались тренером
Хави мог возглавить сборную Южной Кореи.
На прошлой неделе «Барселона» объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером.
После того как Хави в январе заявил о решении покинуть клуб, интерес к его услугам проявил «Аякс». С тренером связался бывший спортивный директор «Барсы» Йорди Кройфф, но убедить Хави не получилось.
Также испанский специалист отклонил предложение возглавить сборную Южной Кореи, сообщает As. Ему предлагали руководить командой на чемпионате мира-2026.
Возможность пригласить Хави также рассматривали «Милан» и «Манчестер Юнайтед», однако клубы не предпринимали активных действий для этого.
Бывший тренер «Барселоны» хочет отдохнуть в течение следующего года. Пока у него нет предпочтений относительно следующего места работы.