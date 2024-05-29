Хави отклонил предложение сборной Южной Кореи. «МЮ» и «Милан» тоже интересовались тренером

Хави мог возглавить сборную Южной Кореи.

На прошлой неделе « » объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером.

После того как Хави в январе заявил о решении покинуть клуб, интерес к его услугам проявил « ». С тренером связался бывший спортивный директор «Барсы» , но убедить не получилось.

Также испанский специалист отклонил предложение возглавить сборную Южной Кореи, сообщает As. Ему предлагали руководить командой на чемпионате мира-2026.

Возможность пригласить Хави также рассматривали « » и «Манчестер Юнайтед», однако клубы не предпринимали активных действий для этого.

Бывший тренер «Барселоны» хочет отдохнуть в течение следующего года. Пока у него нет предпочтений относительно следующего места работы.