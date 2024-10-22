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Мостовой о паспорте РФ Сантоса: «В сборной России ему не место, просто зачем Дугласу это? Думаете, ему будет интересно играть против Мадагаскара?»

Александр Мостовой считает, что Дугласу Сантосу не нужна сборная России.

Владимир Путин своим указом предоставил 30-летнему бразильскому защитнику «Зенита» российское гражданство.

«Сантос в сборной России? Давайте не будем трогать эту тему. Ему там не место, просто зачем Сантосу это?

Сейчас мы не играем официальные игры. Думаете, Сантосу будет интересно играть против Мадагаскара?» – задался вопросом бывший игрок «Спартака» и сборной России. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoАлександр Мостовой
logoсборная Мадагаскара
logoДуглас Сантос
натурализация
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