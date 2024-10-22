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Канчельскис о паспорте РФ Сантоса: «Нормально отношусь. Во всем мире натурализовывают игроков. Вызывать его в сборную или нет – решать Карпину»

Андрей Канчельскис нормально относится к натурализации Дугласа Сантоса.

Владимир Путин своим указом предоставил 30-летнему бразильскому защитнику «Зенита» российское гражданство.

«Нормально отношусь к натурализации Дугласа Сантоса. Во всем мире натурализовывают игроков. Что в этом такого?

Вызывать Сантоса или нет, будет решать главный тренер сборной России. Если он будет соответствовать уровню национальной команды и критериям нашего главного тренера, тогда это будет усилением.

Нужно понимать, что у каждого свое мнение. Все будет зависеть от решения Карпина и желания самого футболиста», – сказал бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoАндрей Канчельскис
logoВалерий Карпин
logoДуглас Сантос
натурализация
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