Канчельскис о паспорте РФ Сантоса: «Нормально отношусь. Во всем мире натурализовывают игроков. Вызывать его в сборную или нет – решать Карпину»
Андрей Канчельскис нормально относится к натурализации Дугласа Сантоса.
Владимир Путин своим указом предоставил 30-летнему бразильскому защитнику «Зенита» российское гражданство.
«Нормально отношусь к натурализации Дугласа Сантоса. Во всем мире натурализовывают игроков. Что в этом такого?
Вызывать Сантоса или нет, будет решать главный тренер сборной России. Если он будет соответствовать уровню национальной команды и критериям нашего главного тренера, тогда это будет усилением.
Нужно понимать, что у каждого свое мнение. Все будет зависеть от решения Карпина и желания самого футболиста», – сказал бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
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