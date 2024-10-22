Канчельскис о паспорте РФ Сантоса: «Нормально отношусь. Во всем мире натурализовывают игроков. Вызывать его в сборную или нет – решать Карпину»

Андрей Канчельскис нормально относится к натурализации Дугласа Сантоса.

Владимир Путин своим указом предоставил 30-летнему бразильскому защитнику «Зенита » российское гражданство.

«Нормально отношусь к натурализации Дугласа Сантоса . Во всем мире натурализовывают игроков. Что в этом такого?

Вызывать Сантоса или нет, будет решать главный тренер сборной России. Если он будет соответствовать уровню национальной команды и критериям нашего главного тренера, тогда это будет усилением.

Нужно понимать, что у каждого свое мнение. Все будет зависеть от решения Карпина и желания самого футболиста», – сказал бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед».