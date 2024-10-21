«Зенит» поздравил Дугласа: «Оказана большая честь – стать гражданином нашей страны. Желаем продолжения победных традиций в лучшем городе мира»

«Зенит» поздравил Дугласа Сантоса с получением российского гражданства.

Ранее соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

«Игрок перестанет считаться легионером после получения разъяснений от ФИФА.

Дуглас Сантос присоединился к сине-бело-голубым 4 июля 2019 года. В общей сложности на счету игрока 198 матчей за «Зенит», 7 забитых мячей и 32 результативные передачи.

Вместе с петербуржцами Дуглас завоевал пять титулов чемпионов России, два национальных Кубка и пять Суперкубков страны.

Футбольный клуб «Зенит » поздравляет капитана с новым статусом и оказанной ему большой честью стать гражданином нашей страны и желает продолжения победных традиций в лучшем городе мира!» – сказано в сообщении пресс-службы клуба.

Действующее соглашение 30-летнего защитника с «Зенитом» действует до 2027 года.