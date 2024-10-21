Корнеев о натурализации Сантоса: «Прекрасное событие для России. Высококлассный футболист, личность с сильным характером»

Игорь Корнеев рад тому, что Дуглас Сантос получил российское гражданство.

Владимир Путин своим указом предоставил защитнику «Зенита » российское гражданство.

«Здорово, что Дуглас Сантос получает российское гражданство, это прекрасное событие для России.

Капитан «Зенита» – высококлассный футболист и личность с сильным характером», – сказал бывший член тренерского штаба сборной России.

Сантос сможет выступать за сборную России: «Официальные матчи, сыгранные за сборную до сентября 2020 года, не учитываются. Он сыграл за олимпийскую сборную Бразилии в 2016-м»