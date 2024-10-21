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Корнеев о натурализации Сантоса: «Прекрасное событие для России. Высококлассный футболист, личность с сильным характером»

Игорь Корнеев рад тому, что Дуглас Сантос получил российское гражданство.

Владимир Путин своим указом предоставил защитнику «Зенита» российское гражданство.

«Здорово, что Дуглас Сантос получает российское гражданство, это прекрасное событие для России.

Капитан «Зенита» – высококлассный футболист и личность с сильным характером», – сказал бывший член тренерского штаба сборной России. 

Сантос сможет выступать за сборную России: «Официальные матчи, сыгранные за сборную до сентября 2020 года, не учитываются. Он сыграл за олимпийскую сборную Бразилии в 2016-м»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
logoЗенит
logoИгорь Корнеев
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoДуглас Сантос
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