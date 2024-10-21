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  • Павлюченко о паспорте РФ Сантоса: «Главное, чтобы не играл за сборную. В России 140 млн человек – у нас что, футболистов нет? Пусть играют наши ребята»
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Павлюченко о паспорте РФ Сантоса: «Главное, чтобы не играл за сборную. В России 140 млн человек – у нас что, футболистов нет? Пусть играют наши ребята»

Роман Павлюченко против того, чтобы Дуглас Сантос выступал за сборную России.

Владимир Путин своим указом предоставил защитнику «Зенита» российское гражданство.

«Главное – чтобы он не играл за сборную России. Потому что он топовый футболист. Я про футболиста Ари говорил, про Гильерме. Они классные, это те футболисты, которые украшают наш чемпионат. Благодаря таким игрокам наш чемпионат становится сильнее.

Но послушайте, у нас в стране 140 миллионов человек живет, и мы даем гражданство бразильцу, берем его в сборную России. Мне кажется, лучше взять молодого, талантливого парня, дать ему шанс, чтобы он себя проявил, посмотреть.

Причем мы сейчас нигде не участвуем. У нас много футболистов с российским гражданством, наши русские ребята. Пусть даже мы не будем не выигрывать ничего, но зато будут играть наши ребята.

Одно дело, если бы мы жили в стране с населением миллион человек. Мы бы там по кусочкам собирали эту сборную. Тогда еще согласен давать паспорта и приглашать в сборную. Но у нас огромная страна. У нас что, футболистов нет?

Зачем мы даем паспорт, чтобы приглашать в сборную? Я просто против этого. Давать паспорт еще нормально, но приглашать в сборную России – не знаю.

Конечно, Валерий Карпин сам решает, но я противник того, чтобы бразилец получал паспорт и вызывался в сборную России. Хотя я лично ничего не имею против самого Сантоса. Дуглас – хороший, сильный футболист, но эта ситуация меня чуть-чуть напрягает», – сказал бывший форвард сборной России Роман Павлюченко.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoЗенит
logoРоман Павлюченко
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoВалерий Карпин
logoГильерме
logoАри
logoДуглас Сантос
натурализация
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