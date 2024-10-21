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  • Мостовой о возможной натурализации Дугласа: «Говорят, что в стране все развивается, а спустя 5-10 лет смотрим – и ничего. 150 миллионов человек живет, а найти футболистов не можем»
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Мостовой о возможной натурализации Дугласа: «Говорят, что в стране все развивается, а спустя 5-10 лет смотрим – и ничего. 150 миллионов человек живет, а найти футболистов не можем»

Александр Мостовой прокомментировал возможную натурализацию Дугласа Сантоса.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что бразильский защитник «Зенита» может получить российское гражданство в этом году и выступать за сборную России.

«Вряд ли Дуглас Сантос делает это для сборной России. У нас уже был Марио Фернандес. Хороший игрок, спору нет, молодец. Но когда в стране при этом постоянно говорят, что у нас все развивается, а спустя пять-десять лет смотрим – и ничего. 150 миллионов человек живет, а найти футболистов не можем.

Я ничего против паспорта не имею. Границы давно открыты, получай любые документы, если закон позволяет. Тем более Дуглас Сантос – один из лучших игроков в чемпионате. Значит, освободится место под еще одного легионера.

Всегда говорил – не паспорта играют в футбол. Мы же видим у «Зенита» и «Краснодара» по девять-десять иностранцев в составе. Будь я их тренером, так же бы поступал, раз эти игроки сильнее. Ведь и сам играл в Испании, был там легионером и оказывался сильнее местных», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «ВсеПроСпорт»
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logoСборная России по футболу
logoАлександр Мостовой
logoМарио Фернандес
logoДуглас Сантос
натурализация
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