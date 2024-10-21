Радимов о натурализации Сантоса: «Политически верная история: пусть весь мир видит, что люди хотят жить в нашей стране. Дуглас доказал свой профессионализм и состоятельность»
Владимир Путин своим указом предоставил защитнику «Зенита» российское гражданство.
«Во-первых, он в России живет уже пять лет, является капитаном команды. Я в этом ничего такого не вижу, в других странах таким же образом получают гражданства. Если ему нравится тут и он захотел получить паспорт – я только за.
Во-вторых, Сантос везде доказал свой профессионализм и состоятельность. В третьих, он отличный футболист и мы все это знаем, говорить об этом излишне.И если Карпин посчитает, что он поможет сборной, то добро пожаловать в сборную! Марио Фернандес играл, разве не приносил пользу?
Это абсолютно хорошая история. И политически верная: пусть весь мир видит, что люди хотят жить в нашей стране», – сказал бывший игрок «Зенита».
Сантос сможет выступать за сборную России: «Официальные матчи, сыгранные за сборную до сентября 2020 года, не учитываются. Он сыграл за олимпийскую сборную Бразилии в 2016-м»
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