Форвард «Локо» Сулейманов о натурализации Сантоса: «Будь он даже заигран за нашу сборную, у него выиграли бы конкуренцию – русские ребята сильнее» 

Тимур Сулейманов высказался о натурализации Дугласа Сантоса.

Сообщалось, что 30-летний бразилец «Зенита » может получить российский паспорт в этом году.

«Я не придаю особого значения этому. Решил принять гражданство — это его выбор. Если Россия одобряет это, значит, так правильно.

Но я уверен, что будь он даже заигран за нашу сборную, у него выиграли бы конкуренцию – наши русские ребята сильнее», — сказал нападающий «Локомотива ».