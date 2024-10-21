Форвард «Локо» Сулейманов о натурализации Сантоса: «Будь он даже заигран за нашу сборную, у него выиграли бы конкуренцию – русские ребята сильнее»
Тимур Сулейманов высказался о натурализации Дугласа Сантоса.
Сообщалось, что 30-летний бразилец «Зенита» может получить российский паспорт в этом году.
«Я не придаю особого значения этому. Решил принять гражданство — это его выбор. Если Россия одобряет это, значит, так правильно.
Но я уверен, что будь он даже заигран за нашу сборную, у него выиграли бы конкуренцию – наши русские ребята сильнее», — сказал нападающий «Локомотива».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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