Карпин о том, как относится к натурализации Дугласа: «Пока никак»
Валерий Карпин отреагировал на натурализацию Дугласа Сантоса.
Владимир Путин своим указом предоставил защитнику «Зенита» российское гражданство.
«Как отношусь к получению Дугласом Сантосом российского гражданства? Пока никак», – сказал главный тренер сборной России.
Сантос сможет выступать за сборную России: «Официальные матчи, сыгранные за сборную до сентября 2020 года, не учитываются. Он сыграл за олимпийскую сборную Бразилии в 2016-м»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
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