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Гончаренко готов пригласить Мостового на стажировку: «С радостью примем его в Нижнем Новгороде. Нам делить нечего»

Виктор Гончаренко готов пригласить Александра Мостового на стажировку.

Ранее стало известно, что «Спартак» отказал экс-футболисту в тренерской стажировке.

«Мы готовы пригласить Александра Мостового на стажировку. Никаких проблем с нашей стороны нет. Когда я начинал тренерскую карьеру, тоже несколько раз был на стажировках. Это нормальная практика.

Мостовой – большой в прошлом игрок. Так что с радостью примем его в Нижнем Новгороде. Нам делить нечего», – сказал главный тренер «Пари НН».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
logoВиктор Гончаренко
logoПари НН
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