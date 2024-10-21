Гончаренко готов пригласить Мостового на стажировку: «С радостью примем его в Нижнем Новгороде. Нам делить нечего»
Виктор Гончаренко готов пригласить Александра Мостового на стажировку.
Ранее стало известно, что «Спартак» отказал экс-футболисту в тренерской стажировке.
«Мы готовы пригласить Александра Мостового на стажировку. Никаких проблем с нашей стороны нет. Когда я начинал тренерскую карьеру, тоже несколько раз был на стажировках. Это нормальная практика.
Мостовой – большой в прошлом игрок. Так что с радостью примем его в Нижнем Новгороде. Нам делить нечего», – сказал главный тренер «Пари НН».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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