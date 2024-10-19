Гончаренко об 1:1 с «Ростовом» и пропущенном на 92-й: «Пари НН» поплатился за то, что начал прижиматься. Обидно, что не удержали»

Виктор Гончаренко прокомментировал ничью со счетом 1:1 в игре с «Ростовом».

В матче 12‑го тура Мир РПЛ «Пари НН » упустил победу, пропустив с пенальти на 92-й минуте. Эта встреча стала первой для специалиста из Беларуси во главе нижегородского клуба.

– Матч получился неоднозначным. Вели в счете, но упустили победу.

– Во втором тайме чуть усилили давление. Нельзя сказать, что была феерия в атаке, но, по крайней мере, предпосылки были, чтобы лучше подходить к штрафной площади соперника. Мы забили, но обидно, что не удержали.

Поплатились за то, что начали прижиматься к своим воротам, когда можно было придержать мяч и выйти в атаку.

– «Пари НН» начал прижиматься, или «Ростов» усилил давление?

– Скорее, мы начали прижиматься. Когда центральный защитник идет в давление, мы начинаем пятиться, а лучше прессинговать, чтобы предотвращать атаки и не ловить их возле штрафной.

– Сегодня Царукян вышел центральным нападающим играть, насколько это вдолгую?

– У нас пока нет Зе Турбо, поэтому мы вынуждены были искать нападающего. В товарищеском матче с ЦСКА он тоже играл, тем более он забивает, – сказал главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко .