Гончаренко об 1:1 с «Ростовом» и пропущенном на 92-й: «Пари НН» поплатился за то, что начал прижиматься. Обидно, что не удержали»
В матче 12‑го тура Мир РПЛ «Пари НН» упустил победу, пропустив с пенальти на 92-й минуте. Эта встреча стала первой для специалиста из Беларуси во главе нижегородского клуба.
– Матч получился неоднозначным. Вели в счете, но упустили победу.
– Во втором тайме чуть усилили давление. Нельзя сказать, что была феерия в атаке, но, по крайней мере, предпосылки были, чтобы лучше подходить к штрафной площади соперника. Мы забили, но обидно, что не удержали.
Поплатились за то, что начали прижиматься к своим воротам, когда можно было придержать мяч и выйти в атаку.
– «Пари НН» начал прижиматься, или «Ростов» усилил давление?
– Скорее, мы начали прижиматься. Когда центральный защитник идет в давление, мы начинаем пятиться, а лучше прессинговать, чтобы предотвращать атаки и не ловить их возле штрафной.
– Сегодня Царукян вышел центральным нападающим играть, насколько это вдолгую?
– У нас пока нет Зе Турбо, поэтому мы вынуждены были искать нападающего. В товарищеском матче с ЦСКА он тоже играл, тем более он забивает, – сказал главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко.
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